  • الثلاثاء 22 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:22 ص
بحث متقدم
الشاعر فاروق جويدة،

"مش عايز اغلط وأنا صايم".. رد " فاروق جويدة " على محاوره

إبراهيم حسن: سعيد بالانضمام لصفوف المنتخب

بالتفاصيل.. حكاية "فاكس الأهلي" للتعاقد مع إبراهيم حسن

العريفي

بعد تغريدة سياسية..العريفي يعود للألغاز الفقهية

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم فى البنوك

ضحايا الرحاب

مفاجأة جديدة في مذبحة الرحاب

فريق الأهلي

مذبحة للاعبين في الأهلي خلال أيام

خفة يد

نشطاء يتداولون لقطة من مسلسل تكشف عن أمر مخيف

صلاح

زميل صلاح بالمنتخب يفجر مفاجأة مدوية عنه

ملياردير هندي يؤسس مصنعًا في مصر لإنتاج عقار «سوفالدي»

حقيقة تسبب "سوفالدي" في إصابة المرضى بالسرطان

نشأت الديهي

نشأت الديهي: هذا هو "عنتيل" جماعة الإخوان

بسبب مشاجرة بالأسلحة.. الأمن يطوق قرية "تلت" ببني سويف

قضايا وحوادث

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

إصابة 7 بينهم سيدة وطفل فى مشاجرة نارية بالواسطى

#

إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية جنوب بني سويف

#

مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب "كلب"

#

مشاجرة بالأسلحة النارية في بولاق

الاجهزة الامنية

مشاجرة

كردون أمني

امن بنى سويف

النارية

فرضت الأجهزة الأمنية ببني سويف طوقًا أمنيًا حول قرية "تلت" التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة عقب نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف إخطارًا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير المباحث الجنائية بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والعصي والحجارة بين عائلتي الصفطى وياسين بقرية "تلت" بسبب خلافات الجيرة دون إصابات.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وتمت السيطرة على الأوضاع وضبط أطراف المشاجرة وتم فرض طوق أمني حول القرية تحسبًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإعلام وألقاب البابا وشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

جسد المرأة.. والتفوق القومي المزيف!

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. بئر مزارع يتدفق نفطا بغزارة
» اعتراف جريء لـ"فاروق جويدة" على الهواء
» معاق يصل إلي المنصة حبوا لاستلام شهادة تخرجه
» حساب اتجاه ميل هدف لمحمد صلاح .. سؤال بأحد كليات الهندسة
» هل يجوز للصائم أن يفطر على مدفع الأذان؟ .. الأزهر يجيب
» أحد أفراد الجهاز الفني لليفربول ينضم لجهاز منتخب مصر
» اتهمت العرب في أعراضهم بألمانيا .. فانتهت نهاية دموية
» ذبح مؤذن ومصلي بأحد مساجد الجزائر خامس يوم رمضان
» علميا .. الصيام يخفف الاكتئاب والأرق
» شاهد .. نجم مانشستر يونايتد يؤدي مناسك العمرة
» طائرة سعودية تنجو من كارثة بفضل براعة طيار تركي

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار