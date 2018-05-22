اليوم.. طعن بديع وآخرين لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية

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قضايا وحوادث

محمد بديع
محمد بديع

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محاكمة

تنظيم الاخوان

بديع

قوائم الكيانات الإرهابية

تنظيم الإخوان الإرهابي

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة النقض برئاسة المستشار محمد أيوب، طعن المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة وعلى رأسهم محمد بديع وصلاح سلطان ومحمود غزلان وآخرين لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

كانت محكمة الجنايات قررت وضع قيادات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية غرفة عمليات رائعة على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وبإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة قضت بمعاقبة 14 متهمًا من قيادات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، بالإعدام شنقًا، من بينهم اثنان غيابيًا و12 متهمًا محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية في قضية غرفة عمليات رابعة.

تضمن الحكم أيضًا معاقبة بقية المتهمين في القضية، وعددهم 37 متهمًا، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا لكل منهم، عما نسب إليهم بتحقيقات النيابة العامة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة» والتي حملت اتهامات لهم بإعداد مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمتها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها.

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