بعد تغريدة سياسية..العريفي يعود للألغاز الفقهية

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الألغاز الفقهية

فقه الصيام

عاد الداعية الإسلامي محمد عبد الرحمن العريفي إلي التغريد عن الألغاز الفقهية ، عقب تغريدة سياسية كان قد كتبها في التاسع من مايو الجاري ، عقب توقفه عن التغريد في السياسة طيلة شهور.

وغرّد العريفي علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك   لغز فقهي :ما تقول في رجل وجب عليه الصوم في يوم من أيام رمضان ، ووجب على جميع الناس الفطر؟

فأجاب هذا رجل رأى هلال دخول شهر رمضان وحده ، فأخبر القاضي فلم يصدقه بل رد شهادته ، فهذا يلزمه الصوم لأنه تيقن دخول الشهر .

وحول لغز فقهي آخر : "ما تقول في شخص كان صائماً فحصل فطره بغير أكل ، ولا شرب ، ولا شيء أدخله جوفه ، ولا وطئ ، ولا شيء من دواعيه ، ولا نية فطر ؟

فأجاب : هذا رجل ارتد عن الدين ، والعياذ بالله .

ألغاز ومسائل العريفي الفقهية في الصيام أثارت ردود أفعال واسعة علي حسابه علي تويتر ، حيث جاء أحد التعليقات : "وش الفايده من هالالغاز الي تطرحها علينا عطنا شي مفيد".

فيما أجابه حساب ام محمد الحازمي أن يكون الصائم في الطريق او اي مكان واذن المغرب ولم يكن بحوزته لا طعام ولاشراب حتى يفطر به فيكون افطر دون أكل ولا شرب .

او يصيبه اعتلال صحي فيُسعف بالعقاقير التي تفطر دون علمه ولا نية له بان يفطر .

وغرد ثالث قائلا : الله يحفظك ياشيخ لو أن التغريدات نصائح للناس محتاجينها منك جزاك الله خير.  

يذكر أن تغريدة العريفي السياسية ، التي وصفت بأنها في السياسة بعد توقف دام شهورا ، ثم عاد للتغريد الفقهي كانت : "من يتأمل تاريخ إيران السابق والحالي ، ويقرأ تخطيطها للمستقبل يكتشف أنها حركة سياسية فارسية بحتة".

وأوضح أن هدف إيران زعزعة أمن الإسلام وأهله، والتسلط على المملكة والحرمين الشريفين وزعزعة بلاد المسلمين في الشام واليمن والعراق والتدخل في شئونهم ، اللهم اكفنا شرهم، واجعل كيدهم عليهم.

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