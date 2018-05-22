بالتفاصيل.. حكاية "فاكس الأهلي" للتعاقد مع إبراهيم حسن

22 مايو 2018 - 09:46 ص

استلم نادي الإسماعيلي فاكسًا رسميًا، من النادي الأهلي، لطلب التعاقد مع اللاعب إبراهيم حسن صانع ألعاب الدراويش.

يأتي ذلك بعد مفاوضات جادة يقوم بها النادى الأهلى مع إبراهيم حسن تمهيدًا للانضمام لصفوف الفريق الأحمر فى الميركاتو الصيفى الحالى.

وأجرى عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" المدير الرياضى للأهلى وعضو لجنة الكرة، اتصالاً هاتفيًا بإبراهيم حسن، عرض عليه اللعب للأهلى فى الموسم المقبل، فى ظل السعى المتواصل للإدارة الأهلاوية لإيجاد بديل لعبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأحمر الذى تم عرضه للبيع على خلفية توقيعه للزمالك.

وقال مصدر فى الإسماعيلى، إن زيزو عرض على إبراهيم حسن إغراءات مادية كبيرة، مشيراً إلى أن اللاعب رحّب بارتداء قميص الأهلى، لكنه طلب من زيزو الدخول فى مفاوضات رسمية مع الإسماعيلى فى ظل ارتباطه بعقد ممتد مع الدراويش لمدة خمسة مواسم، مضى منها موسم وحيد.

ويأتى عرض الأهلى لينافس عروضا أخرى تلقاها نجم الدراويش المُلقب بـ"دى ماريا الإسماعيلى"، أبرزها من الزمالك بجانب عروض أخرى خليجية، بعد المستويات الجيدة التى قدمها مع الإسماعيلى هذا الموسم، حيث شارك فى 30 مباراة بإجمالى 2685 دقيقة ونجح فى تسجيل 6 أهداف وصنع 7، واحتل المركز الثالث فى صنع الفرص بمسابقة الدورى خلف عبد الله السعيد وأجاى.