» معاق يصل إلي المنصة حبوا لاستلام شهادة تخرجه

22 مايو 2018 - 10:00 ص

تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لشاب صومالي من ذوي الاحتياجات الخاصة ، والذي ضرب نموذجا في التحدي والإنجاز العلمي.

وظهرت صورة الشاب وهو يذهب حبوا إلي المنصة لاستلام شهادة تخرجه .

وأضاف النشطاء هذا الشاب البطل تخرج في شهر يناير من جامعة سيمد- مقديشو قسم المحاسبة بتقدير امتياز..لم يستطع شلل الأطفال الذي أصيب به في طفولته ولا ضعف الإمكانيات ولا العوائق الاجتماعية في الصومال أن يقف أمامه إلى المنصة وانتزاع شهادته حبوا..فما حجتكم أيها المتقاعسون عن العمل والاجتهاد؟

وعلق حساب مثني الكبودي وكأنه يرسم لنا صوره عن بلده ويقول: وضع البلد كان كوضعي .. ولكني ثابرت واجتهدت ونجحت .. بل بجداره وامتياز لم التفت للعوائق او كلام المُحبطين لم ايأس ، وإذا فعلتم مثليستنجحون .. وبجدارة.