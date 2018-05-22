» بالفيديو.. بئر مزارع يتدفق نفطا بغزارة

22 مايو 2018 - 10:18 ص

قام مواطن سعودي يدعي حمد عبد العزيز الموكاء ، يمتلك مزرعة في بلدة "طابة" الواقعة شرقي حائل، بنشر مقطع فيديو يظهر تحول الماء من بئره إلى مادة تشبه النفط.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي قام بنشره صاحب المزرعة بتوثيق هذه الظاهرة وتحول ماء البئر الارتوازية بمزرعته إلى اللون الأسود الداكن.

كان الموكاء قد نشر على حسابه الخاص علي تويتر قائلا : "تم تنظيف بئر مزرعتنا في قرية طابة وتفاجئنا بتحول الماء إلى اللون الأسود برائحة كريهة، ومن الطبيعي أنه لا يصلح أن يكون سقيا للنخيل، علماً بأن قريتنا يحدث بها هزات أرضية منذ أكثر من عام".

وجاءت التعليقات هذه ماء حمئة تذهب بعد أن تتفتح عيون على مركز تجمع الماء ومع سحبها للأعلى تتجدد وتصفي بحول الله.

ورد عليه صاحب المزرعة : البئر قديم مجرد تنظيفه خرجت المياه السوداء بالرغم انه شغال لم يتوقف.

بينما رد حساب عاصم : "اللحين بيصدقون الأجانب كذبة ان كل سعودي عنده في البيت بير نفط يغرف منه".