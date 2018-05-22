7 خطوات للحصول على صحة جيدة في رمضان

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العديد من المشاكل في الجهاز الهضمي قد نتعرض لها أثناء شهر رمضان بسبب بعض العادات غير صحية التي نتبعها، وهناك بعض الخطوات الذي قمنا بالالتزام بها فسنحافظ علي صحتنا خلال الشهر الكريم.

1- حاول ألا تتجنب وجبة السحور، لأنها تعد الوجبة الأولى من اليوم، وتخطيها يمكن أن يبطئ معدل التمثيل الغذائي، ويمكن أن ينتج عنه إفراط في تناول الطعام خلال الإفطار، مما ينتج عنه زيادة في الوزن.

2- من الممكن ممارسة رياضة المشي أو التمارين الرياضية الخفيفة بعد الإفطار والسحور، بحيث يظل معدل عملية التمثيل الغذائي نشط، وبالتالي تحافظ على جهاز مناعي قوي.

3- الإقلال من تناول الدهون أثناء وجبتي السحور والإفطار ويمكن استبدال هذه الأطعمة والحلويات، باللحوم الخالية من الدهون والفاكهة والخضروات المقلية.

4- من الممكن أخذ قيلولة بعد الظهر قصيرة، هذا سوف يساعدك على استعادة الطاقة الخاصة بك أثناء الصيام والبقاء نشيطا طوال اليوم.

5- يجب شرب كميات كافية من الماء وعصائر الفاكهة، لضمان الحفاظ على جسمك رطباً، وتجنب الجفاف والإمساك.

6- تجنب الإفراط في تناول الطعام خلال الوجبات، خاصة عند تناول وجبة السحور، لأن الجسم لن يكون قادراً على هضم الكثير من الطعام، ما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

7-  تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مرة واحدة في الأسبوع.


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