مصرع طبيب تحت عجلات القطار في القليوبية

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لقى طبيب بشري مصرعه، تحت عجلات قطار "شبين القناطر– المرج" أثناء عبوره مزلقان قرية منية شبين، أثناء توجهه لعمله، تحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عبد الله السايح، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، باصطدام القطار بطبيب على مزلقان منية شبين.

انتقل اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين أن المتوفى يدعى "مؤمن. م. خ"، طبيب بشري، كان في طريقه للحاق بالقطار للذهاب إلى عمله فاصطدم به القطار على مزلقان منية شبين، فلقى مصرعه في الحال حيث تجمع الأهالي وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة .


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