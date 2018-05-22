» بنزيما على أعتاب الرحيل من الريال

22 مايو 2018 - 12:46 م

أشارت تقارير صحفية إلى أن نجم فريق ريال مدريد كريم بنزيما، بات قريبًا أكثر من أي وقت مضى من مغادرة "الريال" خاصة بعد التحضير لبديل له.

في الوقت الذي تشير فيه تقارير صحفية إسبانية إلى أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، استقر على خليفة بنزيما بداية من الموسم المقبل، خاصة مع رغبة الإدارة في التعاقد مع مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي ماورو إيكاردي.

يأتي ذلك بعد أن تراجع أداء النجم الفرنسي بشكل كبير في هذا الموسم، وعجز عن هز شباك الفرق المنافسة في الكثير من المناسبات.

كما عبرت جماهير "الريال" في أكثر من مرة عن سخطها على أداء مهاجم الفريق الأول بنزيما، وأطلقت صافرات الاستهجان ضده في العديد من مباريات الفريق، إذ يقترب بنزيما من مغادرة القلعة المدريدية في أكثر من أي وقت مضى.