» ربع مليون تغريدة تطالب بتغيير النظام

22 مايو 2018 - 12:55 م

تجاوز هاشتاج #IranRegimeChange " نريد تغيير النظام في إيران " ربع مليون تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضاف الناشط الأحوازي محمد مجيد الأحوازي أن الإيرانيين كتبوا أكثر من ربع مليون تغريدة خلال ساعات وجيزة في هاشتاق نريد تغيير النظام في إيران.

وجاءت التعليقات سريعة ومتلاحقة عبر الهاشتاج ، حيث غرد أحد الحسابات " بأذن الله الشعب الايراني سينتصر وتتحرر الاحواز لتصبح دوله اسلاميه خليجيه مستقلة".

وعلق آخر هل يعمل التويتر في ايران ؟؟؟ افتكرت انه الملالي منعوه من طم اسبوع.

بينما علق ثالث هاشتاق انجليزي ما معقول طبعا اذا فارسي ممكن.