» أصغر مرشحة للبرلمان التركي عن العدالة والتنمية

22 مايو 2018 - 01:00 م

أقدمت أليف نور بيرام ذات 18 عاما على قائمة المرشحين للانتخابات البرلمانية التركية، وتكون بذلك أصغر مرشحة للبرلمان التركي.

وقد تقدمت "بيرام" أوراق ترشحها عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهي من مواليد عام 2000 في ولاية قوجه إيلي شمال غربي تركيا، وهي طالبة في المرحلة الثانوية، وحيدة لعائلتها .

وقد تحدثت "بيرام" للإعلام عقب ترشحها للبرلمان، قائلة، "إنها سعيدة وفخورة لأن الرئيس أردوغان أتاح الفرصة لدخول الشباب في السياسة، وأنها ستبذل ما بوسعها في حال نجاحها في خدمة الوطن والشباب" .

يذكر أن الانتخابات التركية سوف تقام في 24 يونيو المقبل، في الوقت الذي ستغلق فيه مواعيد التسليم مساء الاثنين والذي سيكون آخر موعد لتسليم الأحزاب قوائم مرشحيها.