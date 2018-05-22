ضبط 16 حالة غش فى امتحانات جامعة المنيا

جمال زكى
أعلن الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، ضبط 16 حالة غش بكليات جامعة المنيا.
يأتي ذلك استمرارًا لجولات رئيس الجامعة للجان الامتحانات بالكليات للاطمئنان علي سير العملية الامتحانية وانتظامها، وقام الدكتور أبو المجد يرافقه الدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية صباح اليوم لكليتي الحاسبات والمعلومات والتربية الرياضية، اطلع خلالها على مطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة والتزام الطلاب بالقواعد والضوابط التي أقرتها الجامعة للحفاظ على سير العملية الامتحانية بهدوء تام ومنع حدوث أية حالات غش.
رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محسن أبو النور عميد كلية التربية الرياضية والدكتور عبد المجيد أمين عميد كلية الحاسبات والمعلومات.
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