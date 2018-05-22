جبرائيل: "هو أنا علشان ماليش حد تتسرق أرضي"

22 مايو 2018 - 01:26 م

"هو أنا علشان ماليش حد".. كلمات قالها متأثرًا المواطن جبرائيل خيري جبرائيل بعدما تعرض لسرقة أرضه من قبل جار له.

وأضاف في حديثه لـ"المصريون": "أنا أمتلك قطعة أرض زراعية مساحتها فدانين بحوض العمدة نمرة "7" زمام الوقات في عرب خواج في مركز طهطا سوهاج".

وفوجئت يوم الأحد 13/5 الحالي بجاري، إسحاق يوسف وابن أخيه الضابط بهاء ألفونس يوسف بالتعدي على أرضي والاعتداء عليا أنا وأخي من قبل مجموعة من البلطجية كان يصطحبهم، عندما اعترضنا علي ما يفعلون، وبالفعل تم الاستيلاء على 15 قيراطا من أرضي.

ويشير جبرائيل إلي أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام وإلي وزير الداخلية، مناشدًا رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بالوقوف إلي جانبه حتى يسترجع أرضه التي تم سلبها بالقوة.

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