عاطل وخطيبته يسرقان الشقق لتجهيز متطلبات الزواج

22 مايو 2018 - 01:48 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عامل وخطيبته تخصصا فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق وكسر الشباك، لتجهيز متطلبات الزواج في الساحل.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل بلاغًا من أحد قائدي سيارات الأجرة "تاكسي" مفادها أنه عقب قيامه بتوصيل شخصين لمنطقة شارع الترعة البولاقية، بدائرة القسم، وأثناء مساعدتهما على تفريغ الحقائب تلاحظ له وجود 2 خزينة حديدية بداخلها وأنه يرتاب في أمرهما.

وتبين أنهما "مينا. ص. م" عاطل، و"إنجي. ش. م" ربة منزل،" خطبية الأول، بحوزتهما حقيبتين بداخلهما 2 خزينة حديدية بفحص محتوياتها تبين أن الأولى تحوي شهادات استثمار بإجمالي مبلغ 3.5 ملايين جنيه، وكاميرا تصوير، وجهاز تاب والثانية تحوي مبلغ مالي 212 ألف جنيه، و8 ساعات يد.

بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بذات الأسلوب.

واعترفا أنهما وراء ارتكاب حادث سرقة خزينة حديدية بداخلها كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن "سلسلة، صليب، أونصة، انسيال، حلق" و2000 جنيه و7 هواتف محمولة من داخل مسكن "اليس بسطا مرقص" ربة منزل ومقيمة، بدائرة قسم شرطة شبرا، المحرر بشأنها المحضر رقم 1898 لسنة 2018م جنح شبرا، بذات الأسلوب.

تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق وجار تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.