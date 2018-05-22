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شاب قبطي علي محطة القطار لإفطار الصائمين

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شاب قبطي يفطر الصائمين
شاب قبطي يفطر الصائمين

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شاب قبطي

محطة القطار

إفطار الصائمين

تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب قبطي يدعي " بيتر" يقوم بجمع الشنط علي محطة إحدي القطارات وتوزيعها علي المسلمين في الإفطار.

وظهرت صورة الشاب مع التعليقات : "ده شاب مصري قبطي اسمه بيتر بيقعد كل يوم يجهز شنط إفطار للصائمين المسافرين المسلمين وينتظر على محطة القطار من أدان العصر وحتى أذان المغرب عشان يفطر الصايمين إلى القطر بياخدهم من غير ما يعرفوه.

بيتر المسيحي الجدع الشهم بيقول أنا الدموع بتفر من عني لما بشوف فرحة الصائمين وهمه بيدعولي.

صورة الشاب القبطي اثارت ردود أفعال واسعة ، حيث رد حساب ناصر ابو كريم  : فين ايام الإخوان لما كانوا بيملوا الدنيا شنط كانوا كخه صح.

وكان رد الناشطة فاطمة مصطفي أحمد أستاذ ناصر سوف أرد عليك بالعقل عندما كان الاخوان بيملوا الدنيا شنط  على حد قولك و أزيد الأرز والزيت كان من اتجاه سياسي أما بيتر المسيحي بيفطر المسلمين ليس لأي سبب غير الشعور بالآخرين واسعادهم وأيضا بيتر لم يعمل ذلك لأي اتجاه سياسي فقط لوجه الله وأحب أعرف حضرتك بنفسي اسمي فاطمة.

وجاء رد المهندس إيهاب الجمال : رساله واضحه للمغيب اخلاقيا والعقيم فكريا والمتاجر دينيا .. والمأجور ماليا ..والخاين بالفطرة ،  هي مصر وستظل مصر رغم أنف كل حاقد او حاسد او فاسد او مأجور .


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