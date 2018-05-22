تقدير وتكريم أم تكدير؟

الصورة التي نشرها اليوم موقع جريدة الشروق وأخري في جريدة الأهرام للسيد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والتي يبدو فيها سيادته في حالة من التعب والإعياء تؤكد التعب والمجهود الكبير الذي يلاقيه أثناء الرد علي الصحفيين أو حتي من خلال حديثه من خلال المؤتمرات الكثيرة التي تعقد بمجلس الوزراء لشرح سياسات الحكومة.



نعرف أن السيد المهندس شريف إسماعيل ترأس الحكومة في فترة عصيبة تمر بها البلاد بها ما بها من مشاكل وتحديات للبلد تراكمت عبر عقود، وكل الشكر لسيادته علي ما قدمه من إنجازات، وحتي للإخفاقات التي كان يريد تحقيقها وحالت الظروف دون تحقيقها، لكن الصورة التي يظهر عليها ونري سيادته فيها تدعونا للإشفاق عليه وللتساؤل هل هذا تكريم وتقديرلسيادته أم تكدير؟.

نعرف أن السيد المهندس شريف إسماعيل ترأس الحكومة في فترة عصيبة تمر بها البلاد بها ما بها من مشاكل وتحديات للبلد تراكمت عبر عقود، وكل الشكر لسيادته علي ما قدمه من إنجازات، وحتي للإخفاقات التي كان يريد تحقيقها وحالت الظروف دون تحقيقها، لكن الصورة التي يظهر عليها ونري سيادته فيها تدعونا للإشفاق عليه وللتساؤل هل هذا تكريم وتقديرلسيادته أم تكدير؟.

كل الناس معرضون لإبتلاء المرض، وهذا قدر من الله قد يكون فيه الخير للإنسان أو لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالي، لكن قد يرانا الغرب في تلك الحالة بأننا نعاقب الرجل أو أن الكفاءات مثل المهندس شريف في بلدنا نادرة أو منعدمة وهو ما لم تعدمه ولن تعدمه مصر في تاريخها العريق، حتي نرهق سيادته بكل تلك الأعباء والمشاكل والتحديات التي تواجه بلدنا.

كل الناس معرضون لإبتلاء المرض، وهذا قدر من الله قد يكون فيه الخير للإنسان أو لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالي، لكن قد يرانا الغرب في تلك الحالة بأننا نعاقب الرجل أو أن الكفاءات مثل المهندس شريف في بلدنا نادرة أو منعدمة وهو ما لم تعدمه ولن تعدمه مصر في تاريخها العريق، حتي نرهق سيادته بكل تلك الأعباء والمشاكل والتحديات التي تواجه بلدنا.