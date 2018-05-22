محافظ الغربية يوجة بسرعة إنهاء تعيين 13 من آسر الشهداء والمصابين

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم الثلاثاء تعليماتة لوكيل وزارة التنظيم والإدارة بسرعة إنهاء إجراءات التعيين وتسليمهم الوظائف خلال أيام وفى أقرب مكان لمحل إقامتهم وحل أى مشاكل تعوق ذلك جاء ذلك خلال استقبالة لـ 13 من آسر الشهداء والمصابين.
وقد أكد محافظ الغربية أن الدولة لم ولن تنسي أبنائها الشهداء والمصابين وسوف تقدم كافة سبل الرعاية لأسرهم تقديراً لهم لما قدموه من تضحيات فى سبيل الدفاع عن مصرنا العزيزة.
يذكر أن محافظ الغربية قد أصدر تعليماته أمس لوكيل وزارة التنظيم والإدارة بالغربية بتوفير عدد 13 من الدرجات الوظيفية لآسر الشهداء والمصابين ، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2804 لسنة 2017 بشأن قواعد شغل الوظائف للمصابين بالعمليات الحربية ومصابى الثورة ومصابى العمليات الأمنية وعلى الفور قامت مديرية التنظيم والإدارة بمخاطبة الجهات المعنية وتسكين عدد 3 من زوجات الشهداء و3 من أشقائهم وعدد 7 من المصابين على درجات وظيفية فى قطاعات مختلفة.