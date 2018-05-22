بالصور.. إحالة 90 موظفا بـ " تعليم وصحة " كفرالزيات للتحقيق

قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء إحالة 88 من العاملين بالمحليات والصحة والتربية والتعليم إلى التحقيق بسبب عدم الانضباط الوظيفى.

جاء ذلك القرار على خلفية مرور رئيس المدبنة أمس الاثنين على مستشفى كفرالزيات العام وتفقد قسم الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوى ورصد غياب وعدم تواجد 52 من قوة العاملين بالمستشفى عبارة عن " 27 طبيب و18 ممرضة و7 فنيين وإداريين" كما رصد رئيس المدينة استمرار تعطل ماكينتى غسيل كلوى لم يمر على دخولهما الخدمة 3 شهور ووجه بسرعة مخاطبة المديرية مجددا.

كما أجرى " شعلان" مرورا مفاجئا على بعض أقسام إدارة كفرالزيات التعليمية الموجودة بمقر الإدارة القديم بشارع الجيش وتبين غياب وعدم تواجد 21 من قوة الموظفين بتلك الأقسام وكذلك مرورا على المبنى الإدارى التابع لمجلس المدينة بشارع السلخانة وتبين غياب وعدم تواجد 15 موظفا فيما تبين انتظام العمل بمكتب القوى العاملة والأمن الصناعى.

وتفقد رئيس المدينة سير العمل بمكتب تموين البندر بمشروع ناصر واستمع لشكاوى بعض المواطنين بشأن تأخر استلام بطاقات بدل الفاقد والتالف موجها مدير المكتب بسرعة إنهاء الإجراءات وحسن معاملة المواطنين.















