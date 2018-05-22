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بالصور : خسائر فادحة فى حريق مصنع الكتان بقرية شبراملس بزفتي

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السيطرة على حريق هائل فى شونة كتان بالغربية
السيطرة على حريق هائل فى شونة كتان بالغربية

محمد عبدالناصر

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حريق

مركز زفتى

شرطة النجده

خسار بشرية

شونة كتان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، اليوم، من السيطرة على حريق بشونة مصنع للكتان بنطاق قرية شبراملس التابعة لمركز زفتى، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والبشرية.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية اخطارا من شرطة النجدة باشتعال النيران في مصنع كتان بالقرية المذكورة ملك اشرف الكومي وفيصل بكر حسين وبكر عبدالله حسين واتت النيران علي جميع محتويات المصنع.

انتقلت 8 سيارات اطفاء الي موقع المصنع للسيطرة علي الحريق قبل امتداد اشتعال النيران به إلى باقي المنازل المجاورة والمصانع  وتم استدعاء عدد اخر من سيارات المطافيء من المراكز المجاورة للسيطرة علي النيران وقد تجاوزت الخسائر 6 ملايين جنيه.

وكشفت المعاينة الأولية التي أجراها ضباط فرع البحث الجنائي بزفتى أن الحريق اشتعلت نيرانه بسبب زيادة موجة حرارة الطقس ، وامتدت النيران الى داخل المصنع لتصل إلى الماكينات والمعدات. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، وتقدير قيمة التلفيات





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