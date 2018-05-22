» قتلي وجرحى في هجوم إرهابي على موكب عسكري

22 مايو 2018 - 05:11 م

أعلنت الشرطة الصومالية، عن تعرض موكب عسكري خارج العاصمة الصومالية مقديشو لهجوم إرهابي مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحي بين أفراد الموكب.

وقال رائد شرطة، يدعى عبد القادر على، أن الهجوم استهدف موكبا عسكريا كان يمر في منطقة أفجوي على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غربي مقديشو، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف "ما نؤكده أن مركبة عسكرية تعرضت لهجوم"، مشيرا إلى سقوط ضحايا إلا أنه لم يحدد عدد القتلى.

وأعلنت حركة الشباب، مسئوليتها عن الهجوم، حسب ما نقلت رويترز عن مسئول بالجماعة الإرهابية، عبد العزيز أبو مصعب.

وتشن الحركة الموالية لتنظيم القاعدة هجمات إرهابية في الصومال منذ سنوات.