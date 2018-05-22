» بث مباشر.. قمة ترامب ونظيره الكوري الجنوبي

22 مايو 2018 - 06:08 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة البث المباشر لفعاليات القمة التي يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الكوري الجنوبي في البيت الأبيض.

كان ترامب وافق على لقاء "القائد الأعلى" الغامض كيم في سنغافورة في 12 يونيو، لكن شكوكًا جديدة تهيمن على احتمالات انعقاد هذه القمة الأمريكية الكورية الشمالية الأولى من نوعها على الإطلاق، وقد عبر الطرفان عن تحفظهما.

وكوريا الجنوبية القلقة حيال تجارب الأسلحة التي يجريها الشمال وتحذيرات ترامب من حرب وشيكة، لعبت دورًا محوريًا في إقناع عدوي الحرب الباردة بالجلوس إلى طاولة المحادثات.

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