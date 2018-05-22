"صلاح" في "برشلونة" بمباركة "ميسي"

22 مايو 2018 - 06:16 م

دخل اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي ضمن اهتمامات نادي برشلونة الاسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ديلى إكسبريس" أن محمد صلاح الذى قدم موسماً رائعاً مع ليفربول سجل خلاله 44 هدفاً فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية، حظى بموافقة ليونيل ميسى على انتقاله لصفوف برشلونة بطل ثنائية الدورى والكأس هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن أنظار برشلونة اتجهت صوب محمد صلاح فى ظل الشكوك التى تحوم حول صفقة التعاقد مع أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسبانى، وقالت، "على الرغم من إعجاب برشلونة أيضاً بقدرات كيليان مبابى لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، إلا أن الإدارة ترى أن اللاعب المصرى قادر على القيام بدوره على الوجه الأمثل".

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن ليونيل ميسى هو صاحب فكرة الاستغناء عن خدمات عثمان ديمبلى من أجل إقناع إدارة ليفربول بالموافقة على رحيل محمد صلاح.

ودخل محمد صلاح دائرة اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية بعد تألقه مع ليفربول هذا الموسم، أبرزها ريال مدريد الإسبانى، باريس سان جيرمان الفرنسى، بايرن ميونخ الألمانى.