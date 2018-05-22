حرب عالمية ثالثة تهدد مونديال روسيا

22 مايو 2018 - 08:25 م

هددت الجماهير الإنجليزية، بإحداث فوضى داخل الأراضي الروسية، خلال منافسات كأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا.

وأعلنت الجماهير الإنجليزية، في بيان لهم، أنهم سيشعلون الحرب العالمية الثالثة، خلال منافسات كأس العالم.

ووصف إيجور زوبوف، نائب وزير الداخلية الروسية، بيان الجماهير الإنجليزية بـ"الجريء"، لافتًا إلى أنه إشارة منهم على خلفية ما حصل في فرنسا من أعمال شغب مع المشجعين الروس.

وصرح «زوبوف»، بأن روسيا لن تسمح بحصول أعمال شغب كما ستقوم على ترحيل المخالفين.

يذكر بأن صحيفة "ديلي ستار" كانت قد نشرت في وقت سابق على أن الجماهير الإنجليزية ترغب في أن تري المشجعين الروس الجحيم الحقيقي، على حد قول الصحيفة.

ولهذا السبب قام عدد من جماعات أولتراس التشجيعية الإنجليزية بإرسال أشخاص إلى روسيا لجمع المعلومات اللازمة، كما واعترف عدد من المشجعين الإنجليز بأنهم لايخافون الاحتجاز بقدر ما يرغبون بتلقين الجماهير الروسية درسا.

هذا وسيخوض المنتخب الإنجليزي مبارياته في دور المجموعات في مدن فولغوغراد وكالينينغراد ونيجني نوفغورد.