» مصرع وإصابة 3 من أعضاء النيابة بالمنيا في حادث سير

22 مايو 2018 - 09:05 م

لقي وكيلا نيابة مصرعهما، وأصيب ثالث في حادث تصادم سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مدخل قرية البرشا التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير الأمن، قد تلقي إخطارًا من العميد منتصر عويضة، بتلقيه بلاغًا من الدكتور عادل سعد حسانين مدير مستشفي ملوي العام، بوصول كل من أحمد السيد حامد ومقيم بحي السادات قسم أول أسيوط، ووائل محمود محمد مصطفي البدري، ومقيم شارع المحافظة قسم ثانٍ أسيوط، وكيلي نيابة جثتين هامدتين، ومحمود عبد الرحيم عبد السلام وكيل نيابة مصاب ومقيم حي السادات قسم أول أسيوط وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي لخطورة حالته.

بانتقال أجهزة الأمن توصلت التحريات الأولية، إلى أن وكلاء النيابة الثلاثة ويعملون جميعًا بنيابة بندر ملوي كانوا متجهين من مدينة ملوي في طريقهم لمحافظة أسيوط للإفطار مع أسرهم عندما وقع تصادم بين السيارة الملاكي التي يستقلونها قيادة هيثم يسين بسيارة نقل أمام مدخل قرية البرشا.

تولت النيابة العامة بملوي التحقيق في الحادث وأمرت بانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة السيارتين والوقوف علي أسباب الحادث والمخطئ.