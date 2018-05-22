تنفيذ 210 حالات إزالة تعديات بالمنيا

22 مايو 2018 - 09:10 م

قامت الوحدة المحلية لمركز المنيا بتنفيذ حملة مكبرة بقريتي تلة وطوة، أسفرت عن تنفيذ 210 حالات إزالة إدارية، وتحرير 27 حالة مخالفة تموين عدم حمل شهادة صحية وعدم إعلان عن الأسعار، وتحرير 29 مخالفة لقواعد الحماية المدنية والإطفاء، وتحرير 44 محضر إشغال طريق وبيئة وإدارة منشأة بدون ترخيص.

قال محمد سيد، رئيس المدينة، إن الحملة تأتي في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي وإزالة أي حالة تعدٍ في مهدها، وإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.