«هاآرتس» لـ «نتنياهو»: ليس أمامك إلا مصر

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إسرائيل

هآرتس

نتنياهو

دعت صحيفة "هاآرتس" العبرية، إسرائيل إلى مفاوضات غير مباشرة مع حركة "حماس" الفلسطينية عبر وسيط ثالث، هو مصر.

وأوضحت الصحيفة أن "الحركة لن توافق أبدًا على لقاء مباشر مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل؛ حتى لو عرض الأخير عقد مثل هذا اللقاء بشكل سري مع القياديين بالحركة إسماعيل هنية ويحيى السنوار".

وأضافت: "العقيدة الفلسطينية قائمة على فكرة ملاقاة الإسرائيليين فقط في ميدان المعركة، لهذا لا يوجد إلا الحل الوحيد وهو وساطة مصر لاستئناف المباحثات بين غزة وإسرائيل".

وأشارت إلى أن "محاولات المصريين للمصالحة بين حركتي فتح وحماس لا زالت مستمرة، ولم يبق إلا تخلي الذراع العسكري للثانية، كتائب عز الدين القسام عن سلاحها، وانضمامها تحت لواء الأجهزة الأمنية التابعة لرام الله، والذي سيؤدي بالضرورة إلى الاستقرار في القطاع". 

وقالت: "إسرائيل ملزمة بتغيير الوضع المعقد الحالي، وذلك عن طريق الامتناع عن القيام بأي حل عسكري ضد غزة، ومساعدة مواطني الأخيرة بإدخال المساعدات الغذائية والخدمات الصحية إلى هناك وإيجاد طريقة لمنح مساعدات إنسانية للعائلات الفقيرة هناك،  والمساهمة في تحسين البنى التحتية، والتوصل عبر الوسيط المصري إلى تهدئة طويلة الأجل، فعن طريق هذا الأمر فقط يمكن أن تهدأ الأوضاع ويخف التوتر".

وأشارت إلى أنه "على حكومة بنيامين نتنياهو أيضًا أن تخصص مليار شيكل سنويًا ولمدة 10 أعوام من أجل تحسين الحياة في غزة، فالوضع شديد الصعوبة والقسوة، ولابد من إيجاد حلول غير عنيفة وتعتمد على المفاوضات بين الأطراف".


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