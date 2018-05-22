» نجوم ريال مدريد: جاهزون لإيقاف «صلاح»

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محمد صلاح

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صلاح

أشاد لاعبو ريال مدريد الإسباني، بالمستوى المميز الذي قدمه محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، خلال الموسم الجاري، قبل موقعة نهائي دوري الأبطال، على ملعب «أولمبيسكي الوطني» في العاصمة الأوكرانية «كييف».

الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، أبدى انهباره بالأداء الذي قدمه محمد صلاح خلال الموسم الجاري، قائلا: "أنا منبهر للغاية بأرقام صلاح مع ليفربول".

وتابع: "أنا لم أشاهده كثيرًا، لكن أرقامه التي قدمها خلال الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي مبهرة للغاية بكل تأكيد، ورغم إشادة كروس بأداء صلاح إلا أنه حذر زملاءه في ريال مدريد من أن ليفربول ليست قوته في اللاعب المصري فقط".

وعن أداء ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب قال كروس: "عندما كنت في بايرن ميونيخ واجهنا صعوبة كبيرة في مواجهة بروسيا دورتموند نحن نتوقع مباراة قوية للغاية الذي لديه خط هجوم سريع للغاية ولكننا نستطيع إيقافه رغم صعوبة المهمة".

وتابع "فرق كلوب دائما تكون عنيفة وتضعك تحت ضغط طوال الـ90 دقيقة وهم لديهم دوافع كبيرة للفوز أتوقع مباراة صعبة للغاية".

من جانبه تحدث البرازيلي مارسيلو ظهير مدريد قائلا: "صلاح ليس اللاعب الأوحد في ليفربول، نعم إنه لاعب جيد جدًا، ولكن هناك أيضًا فيرمينو، يوجد الكثير من اللاعبين الرائعين في فريق الريدز، الذي يمتلك قوام عظيم".

أما الفرنسي رافائيل فاران تحدث في تصريحات صحفية اليوم قائلا: "لا أدرك أننا صنعنا تاريخا لأننا ما زلنا نرغب في مواصلة صناعته. ثلاثة ألقاب شيء رائع، لكن أربعة سيكون إنجازا هائلا".

وأشار فاران إن الثلاثي الهجومي لليفربول المتمثل في فيرمينو وساديو مانيه ومحمد صلاح "يتمتع بسرعة كبيرة جدا"، لذا يجب على ريال مدريد أن يلعب بتركيز.

ويقدم صلاح موسما استثنائيا مع ناديه، الريدز حيث توج بالعديد من الجوائز على رأسها أفضل لاعب إفريقي، وأفضل لاعب إفريقي في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، وأفضل لاعب بالبريميرليج في استفتاء رابطة الصحفيين، بالإضافة لفوزه بجائزة أفضل لاعب وأفضل هدف في فريقه عدة مرات.

ويستعد فريق ليفربول للمباراة المرتقبة ضد ريال مدريد الإسباني، المقرر لها يوم 26 مايو، في نهائي دوري الأبطال، على ملعب «أولمبيسكي الوطني» في العاصمة الأوكرانية «كييف».

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