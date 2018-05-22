ياسمين صبري تكشف فبركة «رامز تحت الصفر»

22 مايو 2018 - 11:45 م

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقطع فيديو سابق للفنانة ياسمين صبري، يكشف فبركة حلقتها مع برنامج رامز جلال "رامز تحت الصفر".

وظهرت الفنانة ياسمين صبري، في إحدى حواراتها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب فى برنامج "شيرى ستوديو"، عام 2017، وهي تتحدث اللغة الإسبانية بطلاقة، ما أثبت فبركة حلقتها مع رامز جلال، التى تحدث فيها الأخير أثناء تأديته دور المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، بلغة مفبركة على أنها الإسبانية.

وتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومشاهدي البرنامج، عن سر عدم اكتشاف ياسمين صبري اللغة المفبركة التي تحدث بها رامز جلال مع مجدي عبد الغنى.