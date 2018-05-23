» بالفيديو.. «أفشة» يكشف السر وراء هذا اللقب

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كشف محمد مجدي «أفشة»، صانع ألعاب إنبي، عن السر وراء هذا اللقب، وذلك خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه إبراهيم فايق على قناة «dmc sports ».

وأوضح «أفشة»، أن تم اطلاقه عليه بسبب عمله مع والدته بفترة طفولته في محل دواجن، حيث كان هو المكلف بذبح الدجاج وتحضيره.

ولفت اللاعب، الأنظار إليه بشدة مع الفريق البترولي في الموسم المنقضي، وهو ما جعل اسمه يرتبط بالانتقال لناديا القمة الأهلي والزمالك، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد «أفشة»، أنه يتشرف بعمله مع والدته وهو صغيرًا ولا يخجل من الإفصاح عن ذلك، مشيرًا إلى أنه يكن يفارق الكرة حتى في أوقات النوم، وهو ما دفع أحد أقاربه لإطلاق نفس الاسم الذي ظل معه حتى الآن.

ورفض مجلس إدارة نادي إنبي، تحديد قيمة مادية لتسويق نجم الفريق، بسبب تأكيدات زكريا السيد نائب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، أن اللاعب لديه عرض سعودي وآخر إماراتي.

واستقر مجلس إدارة النادي البترولي، على تسويق «أفشة» خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة لرغبة اللاعب فى خوض تجربة جديدة بالموسم الجديد.


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