معلومة هامة عن تقرير«هيومن رايتس»

23 مايو 2018 - 04:20 ص

نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، ما ورد بتقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» حول سيناء، وأكد عدم اعتماد المنظمة على مصادر رسمية واعتمادها على مصادر غير موثقة.

وأوضح الرفاعى، في تصريحات صحفية، أمس، أن القوات المسلحة تنفذ الإجراءات القانونية التي تقوم بها طبقاً للقرارات الرئاسية بشأن إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودى وحول مطار العريش مع تعويض الأهالى بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة.

