لأول مرة .. رونالدو يتكلم عن "صلاح" بوضوح .. ماذا قال؟

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رونالدو

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أشاد كريستيانو رونالدو - نجم فريق ريال مدريد - بهجوم فريق ليفربول ، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا .

وقال "رونالدو" في تصريحات للموقع الخاص بناديه : "سيكون الفوز بهذه البطولة لحظة تاريخية .. نحن متحمسون لحصدها للمرة الثالثة على التوالي ".

وأضاف : "علينا أن نحترم ليفربول الذي قدم موسما جيدًا عن طريق هدافيه السريعين (صلاح و فيرمينيو) .. أداء خط هجومهم يذكرني بأداء ريال مدريد قبل سنوات قليلة ".

وتابع : "رغم كل ذلك أعتقد أننا أفضل ومع ذلك يجب احترام المنافس ، لكني في النهاية أتمتع بثقة كبيرة .. وأنا الآن بحالة جيدة ، فالنهائيات لها مذاق خاص".

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