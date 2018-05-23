أسعار الدولار اليوم فى البنوك

23 مايو 2018 - 09:42 ص

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، استقرارا نسبيا فى بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعه أمس الثلاثاء في البنوك.

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الخضراء في بنك قناة السويس 17.87 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع، بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنكي مصر والأهلي المصري عند 17.77 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.