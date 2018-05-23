» بالفيديو..برلماني يتهم المجلس بالنفاق.. ويطالب بطرد سفير إسرائيل

عبد القادر وحيد
شن نائب في البرلمان البلجيكي هجوما عنيفا علي إسرائيل ، وقام بفضح جرائمها فى غزة ، مطالبا بمعاقبتها وطرد السفيرة الإسرائيلية ، ومتهما المجتمع الدولى بالنفاق.
وأضاف من خلال مقطع فيديو تم تداوله علي منصات التواصل الاجتماعي أن أمريكا تقوم بدعم إسرائيل ، وشعب غزة يعاني من الأزمات ، وأن 50 % من سكان غزة ، لا يجدون ماءا صالحا للشرب.
وشدد النائب في هجومه علي إسرائيل أنه يجب الآن من البرلمان البلجيكي أن يتخذ شيئا قائلا : " لقد حان الوقت أن نفعل شيئا، وإدانة هذا النفاق داخل الاتحاد الأوربي ".
ويأتي هجوم النائب البلجيكي بعد قيام تركيا بطرد سفير إسرائيل من أراضيها ، بعد ما حدث في انتهاكات للفلسطينيين في أحداث غزة الأخيرة ، والتي خلفت العشرات من القتلي وآلاف المصابين.
شاهد الفيديو:
ظهر11:57 ص
فجر
03:22
شروق
05:00
ظهر
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:54
عشاء
20:24