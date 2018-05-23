ساويرس لمغرد: البلد مستقرة وهذه حقيقة تحويل ثروتى لذهب

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نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

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نجيب ساويرس

الده

ثروه

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على تساؤل أحد متابعيه على حسابه الخاص بـ"تويتر": "ليه بتحول نص فلوسك لدهب في نفس الوقت الذي تتحدث فيه عن أن هذا أحسن وقت للاستثمار في مصر، قائلًا: "الذهب وصل لنص حجم استثماراتي الكلية مش إني حولت!".

وواصل ساويرس: "البلد مستقرة والاقتصاد في أحسن أوقاته وده حقيقي! التحديات اللي قدمناها هي تذليل لعقبات الاستثمار و البيروقراطية لسرعةً جذب الاستثمارات وكذلك سرعة دعم نقدي لذوى الدخول الدنية بعد خفض الدعم" .

وكان أحد المتابعين قد نشر تدوينة على الحساب الشخصي لساويرس قال فيها: "ليه حولت نص فلوسك لدهب في نفس الوقت اللي قلت في الإعلان إن ده أحسن وقت للاستثمار في مصر؟!! ده معناه إنك شايف أن البلد في حالة عدم استقرار؟".

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