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ما فعلته الحاجة صفاء بعد وفاة ابنتها وحفيدتها

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الحاجة صفاء
الحاجة صفاء

إيمان هاني

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أكدت "الحاجة صفاء"، أنها افتتحت دار رعاية أيتام، بعد وفاة ابنتها وحفيدتها على شكل "بيت عائلة"، لكي لا يشعرون بالغربة.

وأضافت الحاجة صفاء، في لقاء مع برنامج "بيت الخير"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أنه يوجد لديها 13 فتاة، ويدرسون في مدارس لغات، مؤكدة أنها تعاملهن مثل أحفادها، ووضعت لهن شهادات استثمار في قناة السويس، ودفاتر توفير لهم.

واشترت لهن قطعة أرض لكي تبني لكل واحدة شقة سكنية، موضحة أنها تسمح لهن بالذهاب إلى النوادي وممارسة الرياضة، لافتة إلى أن وفاة ابنتها وحفيدتها السر وراء فتح بيتي لتربية البنات الأيتام.

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