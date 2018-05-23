فودة متضامنًا مع وائل عباس: "أحترمه برغم سبه لى"

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مصر

جمال عيد

وائل عباس

يسري فوده

تضامن الإعلامي والصحفي يسري فودة مع المدون والصحفي وائل عباس بعد القبض عليه مساء أمس.

وقال في تدوينة له على صفحته الشخصية "فيس بوك": "أحترمه برغم سبه لي.. رغم أنه دائم السباب في حقي (لا أدري لماذا) فإنني لم أحمل له يومًا ضغينة وأحترم دائمًا سعيه لكشف الحقيقة".

وتابع: "متضامن مع وائل عباس ومع كل من سبقوه ممن لم يرتكبوا جريمة سوى التعبير عن آرائهم بصدق والسعي وراء نشر الحقيقة".

يذكر أن قوات الأمن قد داهمت منزل الصحفي وائل عباس مساء أمس، بمنطقة التجمع الخامس وتم القبض عليه.

فيما رد المحامي الحقوقي جمال عيد على فودة بقوله: "للحقيقة والأمانة، جزء من زعل وائل منك يا يسري، أنا وعلاء عبد الفتاح السبب فيه، فاكر لقائنا القديم 2008 أو 2009 ، حكينا له، وزعل، ورغم أن الدنيا أتغيرت لكن وائل بياخد الأمور بشكل شخصي، لكن للأمانة أيضًا، وائل يثمن مواقفك وقال لي بنفسه أنه بيحترم مواقفك، لكن لسه شايل من وقتها، صباحك جميل، ودمت صديقًا رائعًا؟"

ورد فودة بقوله: "ربنا يهونها عليه دلوقت عزيزي جمال ويحميك. ده المهم"؟.

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