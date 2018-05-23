فرجانى يوجه انتقادًا لاذعا للدراما الرمضانية

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هاجم نادر فرجانى، خبير الاقتصاد الدولى، عرض الكمية الكبيرة من المسلسلات الدرامية في شهر رمضان لهذا العام، مؤكدًا أن كل مصاريف الإنتاج التي صرفت على هذه الأعمال ما هى حالة من التبديد غير المنظم للموارد سواء المنتجين أو القنوات التى تبث المسلسلات الرمضانية.

وقال فرجانى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "جميع ما يسمى الأعمال الدرامية في رمضان ليست إلا تبديدًا لموارد ضخمة على الحاجات الأساسية للشعب مثل التعليم والرعاية الصحية".

وأضاف خبير الاقتصاد الدولى قائلاً: "وكل الأعمال لا تمت للفن الجميل بأي صلة ويفسد المناخ الروحي النبيل المقصود أن يسود في الشهر الفضيل، وأغلبها يزين الرقاعة والعنف والفساد والجريمة وبعضها آية في التفاهة والإسفاف".

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