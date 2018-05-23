  • الأربعاء 23 مايو 2018
  • بتوقيت مصر03:58 م
بحث متقدم
شارلي ابدوا

"شارلي أبدو" تعود من جديد بتشبيه مسلمة كـ"القردة"

سقوط امطار على معظم انحاء الجمهورية

الأرصاد تحذر المواطنين:"سيول شديدة الأيام المقبلة"

انفجار مصنع للحديد والصلب بفرنسا

تفاصيل انفجار مصنع بالعاشر من رمضان

عمرو خالد

فيديو نادر لعمرو خالد مع وجدي غنيم قبل "الدجاج"

إسرائيل والاتحاد الأوربي

إسرائيل : فليذهب الاتحاد الأوربي إلي الجحيم

نجيب ساويرس

ساويرس لمغرد: البلد مستقرة وهذه حقيقة تحويل ثروتى لذهب

7 لاعبين عرب في منتخب إسرائيل

7 لاعبين عرب في منتخب إسرائيل أمام الأرجنتين

ارتفع صادرات البترول

خبر مؤسف من البترول للمواطنين

صورة الخبر

قصص مروعة عن اضطهاد المسلمين في معسكرات الصين

رامون دياز

الأهلى يتلقى صفعة قوية من اتحاد جدة.. والسبب "دياز"

ديلي ميل:

سائقو أوبر وكريم يخشون "الطرد"

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

برلماني: «أوبر وكريم» تتستر على «المجرمين»

#

المفوضين توصى بإلغاء وقف نشاط أوبر وكريم

#

مفاجأة بشأن حكم إعادة نشاط "أوبر" و"كريم"

#

الكشف عن آخر تطورات أزمة "أوبر وكريم"

مصر

أوبر،

ديلي ميل

كريم

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه بالبرغم من ترحيب المسئولين عن شركات "أوبر" و"كريم" في مصر بالتشريع الجديد، والذي ينظم عمل هذه الشركات في البلاد، ألا أن بعض السائقين وراء عجلة القيادة يخشون أن يتم طردهم من العمل.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن بعد العديد من التحولات والانعطافات، بما في ذلك تأييد حكم بوقف نشاط الشركتين ومزاولة عملهما في البلاد، في مارس الماضي، أقر المشرعون المصريون مشروع قانون في أوائل مايو، بانتظار موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينص القانون، دفع  السائقين  3000 جنيه مصري (170 دولارًا، 140 يورو) للحصول على ترخيص خاص، وهو مبلغ ضخم في بلد يبلغ فيه متوسط الراتب الشهري حوالي 200 دولار، غير أن العديد من الأشخاص يشغلون وظائف متعددة لتغطية نفقاتهم اليومية.

وفي السياق، يقول خالد، الذي كان يزود دخله كمدرس لغة عربية، من خلال العمل مع "أوبر" خلال الأشهر القليلة الماضية: "إنه أمر مبالغ  فيه بالنسبة إلى كمصري".

ويضيف: "بمجرد تطبيق القانون، سأترك "أوبر"، لأن 20% من مدفوعات كل عميل تذهب إلى الشركة، ما يجعل من الصعب جني الأرباح في النهاية".

بينما قال سائق آخر، يدعي محمد (27 عاما) اشترى سيارة خاصة للعمل في الشركة: "إذا اضطررت إلى دفع رسوم دون الحصول على وظيفة عادية، فسأصبح سائق سيارة أجرة فقط".

في المقابل، حظي التشريع بإعجاب الشركات الرابحة، حيث وصف عبد اللطيف واكد، العضو المنتدب لشركة "أوبر مصر" الأمر بأنه "خطوة تاريخية"، بعد سنوات من عدم اليقين القانوني.

وأردف: أنه يمهد الطريق لـ"زيادة الاستثمار وخلق العديد من الوظائف"، فصلاً عن أنه يساعد في مزيد من التوسع لـ"أوبر" في مصر .

بينما يرى رامي كاتو، الرئيس التنفيذي لشركة كريم الإماراتية في مصر، مشروع القانون الجديد بأنه "يرسل إشارة قوية وهي مصر لا تزال مفتوحة للأعمال التجارية والاستثمار".

وأضاف: "تعد مصر واحدة من أكبر الأسواق لشركة "كريم"حيث استثمرت الشركة 30 مليون دولار ولديها أكثر من ألف سائق".

ومع وجود قاعدة عملاء محلية تضم أربعة ملايين شخص، تخطط شركة "أوبر" لاستثمار حوالي 100 مليون دولار في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تقول الشركة إنها خلقت 150 ألف فرصة عمل جديدة في البلاد خلال 2017 وحدها، بما في ذلك واحدة من أكبر مراكز خدمة العملاء على مستوى العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن البعض يخافون من أن تمرير مشروع القانون لن ينهي عدم اليقين السياسي والقانوني، لاسيما وأن سائقي سيارات الأجرة "التاكسي الأبيض" سوف يستمرون في المحاربة لعدم خسارة مكانهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل ماتت السياسة في مصر ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

الصعايدة والسودانيون في مسلسلات رمضان

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "شارلي أبدو" تعود من جديد بتشبيه مسلمة كـ"القردة"
» تفاصيل مقتل أب لرفضه التنازل عن قضية اغتصاب نجله
» غموض حول وفاة حفيد صالح
» طريقة سهلة وسريعة لعمل الكبة السورية
» شاهد.. كيف تفادي طيار سعودي وقوع كارثة جوية
» بالفيديو.. عروسان يحتفلان بزفافهما فى المترو
» بالفيديو..برلماني يتهم المجلس بالنفاق.. ويطالب بطرد سفير إسرائيل
» شاهد .. نسر يسرق من ثعلب أرنب اصطاده
» سياح يدخلون الإسلام بسبب أصوات مؤذني تركيا
» إذا استخدمت هاتفك بعد العاشرة مساءً ستصاب بهذا المرض
» تنافس بين أهالي المدينة المنورة على إطعام الصائمين

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • مغرب

    06:54 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك