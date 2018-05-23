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عمرو خالد

فيديو نادر لعمرو خالد مع وجدي غنيم قبل "الدجاج"

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فيديو نادر لعمرو خالد مع وجدي غنيم قبل "الدجاج"

الحياة السياسية

عمرو خالد
عمرو خالد

عبد القادر وحيد

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تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر  للداعية الإسلامي " عمرو خالد" في بداية  حياته الدعوية.

ويظهر الفيديو  وجود عمرو خالد في محاضرة أو ندوة دينية عن المسجد الأقصي وهو يقدم القيادي الإخواني "وجدي غنيم" ، مطالبا الجميع بالاهتمام والتدوين ماذا فعلوا للمسجد الأقصي.

من جانبه علق الإعلام السوري فيصل القاسم قائلا : الداعية عمرو خالد أيام زمان... عندما كان كان مع وجدي غنيم يدافع عن القدس وقبل أن ينتقل إلى  الدعايات التجارية كالترويج للدجاج والعطور.

يذكر أن عمرو خالد كان قد ظهر مؤخرا  في إعلان للدواجن ، والذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قال فيه "لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يكونوا صح مع الدجاج"، وتابع أن هذا "سيجعل صلاة التراويح وقيام الليل أحلى"، ما اعتبره العديد من المتابعين استغلالا للدين في مسائل تجارية وترويجية تافهة.

وقد أجبرت الانتقادات الواسعة علي منصات التواصل الداعية عمرو خالد علي الاعتذارعن إعلانه الأخير والمثير للجدل، قائلا إنه لم يستغل الدين في الترويج لمنتج إنما "خانه التعبير".

وأكد أنه يتحمل الخطأ بالكامل وأنا المسؤول عنه، أنا بقالي 20 سنة بشتغل كان فيها إنجازات وفيها أخطاء، أنا بشر أصيب وأخطئ، والله أعلم بنيتي.
شاهد الفيديو:

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