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امرأة بريطانية حرقت عشيقها بـ"الأسيد" لأنه تركها

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بيرلينا وعشيقها ووالده
بيرلينا وعشيقها ووالده

حنان حمدتو

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أصدرت إحدى المحاكم البريطانية، حكمًا بالسجن مدى الحياة على امرأة تدعى بيرلينا ووليس، وذلك إثر اتهامها بقتل عشيقها مارك فان وهو نائم فى عام 2015 الماضى بمدينة بريستول جنوب بريطانيا.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن بيرلينا المتهمة قامت بصب أحد الأحماض الحارقة والذى يسمى (الأسيد) على عشيقها السابق بينما كان نائمًا داخل غرفته، مؤكدة أنها فعلت ذلك بسبب أن هجرها عشيقها.

وتسبب الحمض الحارق للعشيق مارك فان دونجين بحروق وضرر بالغ إلى درجة أنه اختار أن ينهي حياته عن طريق ما يسمى بـ"القتل الرحيم".

وأوضحت قاضية في مدينة بريستول جنوب غربي بريطانيا إن سلوك المرأة بيرلينا ووليس البالغة من العمر 48 عامًا كان ساديا، كما أنها المرأة سكبت الحمض الحارق على عشيقها وجلست تشاهد ساقيه تحترقان ويصاب بالشلل.

وواجهت القاضية المرأة بالقول "كان هدفك هو حرق مارك وتشويهه وجعله معاقًا لكي لا تنجذب إليه امرأة أخرى".

والعشيق هو شاب هولندي يصغر بيرلينا بعشرين عاما واختار بعد الحادث أن ينهي حياته في مستشفى في بلجيكا حيث يسمح القانون بالقتل الرحيم.

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