355 مليون الخطة الاستثمارية الجديدة بالقليوبية

23 مايو 2018 - 03:36 م

أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية علي انه تم تخصيص مبلغ 355 مليون جنيه تقريبا للخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي 2018/2019 م.



وطالب المحافظ من مسئولي الجهاز التنفيذي بالمحافظة عمل خطة تفصيلية للمبالغ المحتمل صرفها في كل القطاعات كالرصف أو الإنارة أو تحسين البيئة وغيرها والتنبيه على الإنتهاء من جميع المحاضر الإنضمامية لقطاع الرصف والتأكد من الإنتهاء من توصيل جميع المرافق.



جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد درويش مدير المرور نائبا عن مدير أمن القليوبية والمهندس مصصطفي عباس السكرتير العام وجميع الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

