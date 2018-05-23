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القليوبية تستعد لامتحانات الثانوية العامة ب 86 لجنة

قبلي وبحري

المجلس التنفيذي
المجلس التنفيذي

علي إسماعيل

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أمن القليوبية

اللواء محمود عشماوي

قانون الغش

وجه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة الاستعدادات اللازمة لإمتحانات الثانوية العامة وجاهزية المدارس واستراحات المراقبين والمصححين.

حيث يبلغ عدد  اللجان بالمحافظة 86 لجنة رئيسية  مع ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان سرية أوراق الأسئلة وتأمينها حتى وصولها للطلاب، وتجميعها وتوصيلها للجان النظام والمراقبة ونشر قانون الغش وإعلامه الطلاب والتنبيه على عدم إصطحاب المحول داخل لجان الإنتخابات.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد درويش مدير المرور نائبا عن مدير أمن القليوبية والمهندس مصصطفي عباس السكرتير العام وجميع الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

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