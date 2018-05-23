» تهريب شحنة آثار مصرية ضخمة إلى إيطاليا

23 مايو 2018 - 04:07 م

تمكنت الشرطة الإيطالية من ضبط حاويات تحتوى على قطع أثرية تنتمى لحضارات متعددة.

من جانبه قال شعبان عبد الجواد رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن الخارجية المصرية ممثلة في سفارتنا في روما بإيطاليا أخطرت وزارة الآثار المصرية عن عملية ضبط هذه الحاويات.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى في إجراءات عملية استرداد هذه القطع التي يبدو أنها قطع نتجت من الحفر خلسة وغير الشرعى نظرًا لكونها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

وأشار إلى أن القطع تتكون من مجموعة من الأوانى الفخارية من حقبات زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات، وقطع قليلة تنتمى للحضارة الإسلامية.