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محمد طرابيه
محمد طرابيه

محمد طرابيه

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قراءة فى المشهد السياسى

• أخبار سوف تقرأونها خلال الفترة القادمة : تعديل قانون مجلس النواب  بحيث يتم توسيع الدوائر الإنتخابية أكثر مما هى عليه الآن ، وسيتم تعديل النظام الإنتخابى بحيث يكون 80 % لنظام القوائم و20 % للنظام الفرد بهدف تسهيل مهمة السيطرة عليها من جانب الأجهزة العليا فى البلد أسوة بما يحدث الآن مع ائتلاف دعم مصر .
• فى الوقت الذى يعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى  أننا دولة فقيرة جداً وليست لدينا إمكانيات ، فوجئنا بالنادى الأهلى يتفاوض مع الأرجنتينى رامون دياز القاهرة،  لقيادة الفريق الأول لمدة موسمين . وكان من المقرر أن يحصل دياز " الذى تعاقد مع نادى اتحاد جدة السعودى رسمياً  اليوم "  على 300 ألف دولار شهريًا  هو ومعاونيه ، ولو حسبنا هذا المبلغ ب " المصرى " وقمنا بضرب هذا المبلغ فى 17.5 جنيها فقط لوجدنا أن الناتج  يصل الى 5 ملايين و250 ألأف جنيه شهرياً أى 175 ألف جنيه يومياً ، ولو قسمنا هذا المبلغ  على عدد ساعات اليوم ال 24  لوجدنا أن هذا الجهاز الفنى يتقاضى كل ساعة مبلغ 7 آلاف و291 جنيهاً . الكارثة الحقيقية والتى قد لا يعلمها الرئيس السيسى نفسه أن مقر النادى الأهلى بالجزيرة مستأجر من محافظة القاهرة مقابل جنيه واحد فقط كل سنة  ، ولذلك نسأل : ما رأى الرئيس والاجهزة العليا فى البلد فى هذه المهزلة ؟!!!.


• الخبر : مهاتير محمد ( 92 عاماً )  يعيد للخزينة 50 مليار دولار من الفاسدين بعد 5 ايام من إعادة انتخابه ئيسا للوزراء فى ماليزيا
• التعليق : أنا أعرف أحد الشعوب العريقة فشل فى إعادة أكثر من 99 % من الفاسدين رغم زعم كبار المسئولين فيه  أنهم يحاربون الفساد والفاسدين ؟!!!!.


• لا تعليق ..  المجلس الاعلي للاعلام يؤكد أنه لا قصف لقلم و لا منع لصحفي من الكتابة و نعيش أزهي عصور حرية الصحافة و الاعلام !! .


• الخبر : رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على توفير مناخ جاذب للاستثمارات لمختلف القطاعات .
• الخبر : أسمع كلامك اصدقك أشوف تنفيذ التصريحات على ارض الواقع أستعجب !!


• محلل  اقتصادى : الحكومة قد تضطر لرفع أسعار الوقود مرتين بسبب زيادة البترول عالميا
• التعليق : استعدوا يامصريين .. المزيد من " الصب فى المصلحة " فى انتظاركم !!!


• رسالة الى من يهمه الأمر " مش كل مرة هاتسلم الجرة " ياريت تفهموها قبل فوات الأوان !!!


• الخبر : رسميا.. الموافقة على مد فترة الرئاسة فى بوروندى إلى 7 سنوات
  التعليق : هو " ال .... " بدأ من بدرى أوى كده .. وهل وصل بنا الحال لتكون بوروندى مثل أعلى لمصر ؟!!!!


• رسالة مهداة للحكومة : " اللى يمشى ورا تعليمات الصندوق ها يلبس كل يوم ولا مؤاخذة فى ....  " !!


• الخبر : 102 حزباً تجتمع فى حزب الوفد للتوافق على تشكيل «اللجنة التنسيقية»
    التعليق : اتلم المتعوس على خايب الرجا !!!


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