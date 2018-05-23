قراءة فى المشهد السياسى

• أخبار سوف تقرأونها خلال الفترة القادمة : تعديل قانون مجلس النواب بحيث يتم توسيع الدوائر الإنتخابية أكثر مما هى عليه الآن ، وسيتم تعديل النظام الإنتخابى بحيث يكون 80 % لنظام القوائم و20 % للنظام الفرد بهدف تسهيل مهمة السيطرة عليها من جانب الأجهزة العليا فى البلد أسوة بما يحدث الآن مع ائتلاف دعم مصر .



• فى الوقت الذى يعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى أننا دولة فقيرة جداً وليست لدينا إمكانيات ، فوجئنا بالنادى الأهلى يتفاوض مع الأرجنتينى رامون دياز القاهرة، لقيادة الفريق الأول لمدة موسمين . وكان من المقرر أن يحصل دياز " الذى تعاقد مع نادى اتحاد جدة السعودى رسمياً اليوم " على 300 ألف دولار شهريًا هو ومعاونيه ، ولو حسبنا هذا المبلغ ب " المصرى " وقمنا بضرب هذا المبلغ فى 17.5 جنيها فقط لوجدنا أن الناتج يصل الى 5 ملايين و250 ألأف جنيه شهرياً أى 175 ألف جنيه يومياً ، ولو قسمنا هذا المبلغ على عدد ساعات اليوم ال 24 لوجدنا أن هذا الجهاز الفنى يتقاضى كل ساعة مبلغ 7 آلاف و291 جنيهاً . الكارثة الحقيقية والتى قد لا يعلمها الرئيس السيسى نفسه أن مقر النادى الأهلى بالجزيرة مستأجر من محافظة القاهرة مقابل جنيه واحد فقط كل سنة ، ولذلك نسأل : ما رأى الرئيس والاجهزة العليا فى البلد فى هذه المهزلة ؟!!!.