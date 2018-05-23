» "اتنين كفاية"..خطة الحكومة لمواجهة الإنجاب بـ11 محافظة

23 مايو 2018 - 05:31 م

أعلنت وزارة التضامن عن خطة جديدة للحد من الزيادة السكانية تحتى مسمى"اتنين كفاية".

ويهدف المشروع إلى رفع وعى السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية، إلى جانب بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات المستهدفة وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية للتوعية بالقضية السكانية، ويستهدف المشروع القيام بعمل 342 ألف زيارة "طرق أبواب" لعمل التوعية المباشرة بإجمالي 4 ملايين زيارة خلال مدة تنفيذ المشروع.

وأكدت وزارة التضامن أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال 100 جمعية أهلية تم اختيارها وفقًا للجنة فنية ضمت خبراء في مجالات متعددة، وقد تم اختيار هذه الجمعيات من بين (250 جمعية أهلية) تقدمت للمشاركة في تنفيذ المشروع وتم تقييمها على أسس زيارات ميدانية للتحقق من قدراتها فنيًا وماليًا وإداريًا وحصر احتياجات عيادات تنظيم الأسرة التابعة لها.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في 10 محافظات هي الأكثر احتياجًا والأعلى من حيث معدلات الإنجاب وبها أكبر عدد من السيدات المستفيدات من برنامج تكافل، وينفذ المشروع في 2257 قرية ضمن 119 قسما ومركزا في المحافظات العشر المستهدفة وهى (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – البحيرة)، وتصل تكلفة المشروع إلى 100 مليون جنيه يتحمل صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى 90 مليون والباقى منحة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.