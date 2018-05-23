» سيدة تقتل حبيبها بمادة كاوية انتقامًا من عشقه أخرى

23 مايو 2018 - 05:46 م

قررت محكمة بريطانية بحبس إمرأة مدى الحياة، إثر قيامها بإلقاء عشيقها السابق في حمض الكبريتيك، حتى وفاته.

وكانت برلينا والاس، 48 عاما، قد ألقت مادة سائلة آكلة على عشيقها المهندس الهولندي مارك فان دونجين، في بريستول عام 2015.

وقالت القاضية نيكولا ديفيز، بمحكمة بريستول الملكية، لوالاس واصفة ما فعلته بأنه "عمل شرير للغاية".

وكانت المحكمة قد برأت والاس من تهمة قتل عشيقها، لكنها أدينت بالقاء مادة آكلة عن عمد.

وكان فان دونجين، 29 عاما، قد أصيب بشلل من أسفل العنق، وفقد أذنه وعينه وساقه اليسرى بعد الواقعة، وتوفي في مستشفى بلجيكي في يناير عام 2017.

وأضافت: "استيقظ وهو عارٍ تقريبا، ولم يجد فرصة حقيقية تجنبه هجومك المركز بالحمض، أي وجهه ثم جسده".

وقالت: "وقبل إلقاء الحمض مباشرة قلتِ له (إن لم تكن لي، فلن تكون لأحد غيري)".

كانت والاس قد اشترت الحمض من أجل تنفيذ الهجوم على عشيقها السابق، لأنه تركها وأحب امرأة أخرى، بحسب المحكمة.