مدرب إسبانيا يصدم محمد صلاح

23 مايو 2018 - 05:53 م

قال فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا السابق: إن إمكانيات لاعبى ليفربول الإنجليزي محدودة ولاتناسب حجم ريال مدريد الإسباني.

وشدد بوسكي في تصريحات تليفزيونية، على أنه لا شك من فوز ريال مدريد على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، لما يمتلكه من لاعبين مميزين باعتباره أفضل نادي أوروبي في الوقت الحالي.

وأضاف مدرب إسبانيا السابق، أن لا أحد لاعبي الريدز يمكنه الوقوف بجانب نجوم الملكي، قائلاً: "حتى محمد صلاح لا يستطيع سد خانة العملاقين كريم بنزيما وجاريث بيل:.