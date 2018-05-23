  • الأربعاء 23 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:47 م
بحث متقدم
المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية

"الخارجية" تكشف عن الدبلوماسي صاحب واقعة تهريب الآثار

السعودية

السعودية تطبق قرارًا تاريخيًا الخميس المقبل

فايز السراج

تفاصيل زيارة «السراج» السرية إلى القاهرة

مترو

بالأرقام.. المترو لا يخسر

تميم ومن خلفة وافدين مصريين

قرار عاجل من قطر بشأن الوافدين

السيسي وملك الأردن

تفاصيل مباحثات السيسي وملك الأردن

جامعة الدول العربية

أول قرار حاسم لـ"الدول العربية"ضد دولة نقلت سفارتها للقدس

عمرو الجارحي

وزير المالية: قرارات جديدة لحماية محدودي الدخل

ثورة تونس

الحكومة التونسية تقرر إنهاء عمل هيئة العدالة الانتقالية

قطعة أثرية مضبوطة

بالصور.. إيطاليا تضبط شحنة آثار مصرية مهربة"دبلوماسيًا"

الحكومة التونسية تقرر إنهاء عمل هيئة العدالة الانتقالية

عرب وعالم

ثورة تونس
ثورة تونس

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

رفع تذاكر المترو.. هل حققت مصر العدالة الاجتماعية؟

#

إنهاء لجنة إدارة الشئون المالية بالزمالك

#

بريطانيا تعلن استعدادها لتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري

#

خناقة بين الفضائيات على "أبو تريكة"

تونس

الثورة التونسية

هيئة العدالة الانتقالية

هيئة الحقيقة والكرامة

طلبت الحكومة التونسية، من هيئة "الحقيقة والكرامة"، إنهاء عملها قبل نهاية شهر مايو الجاري، فيما يجتمع مجلس الهيئة مساء اليوم؛ لاتخاذ قرار بشأن القرار الحكومي.

أصدرت الحكومة التونسية مراسلة رسمية إلى هيئة "الحقيقة والكرامة" المكلفة بملف "العدالة الانتقالية" أبلغتها فيها بتسليم تقريرها النهائي الإداري والمالي للرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، بحسب ما ينص عليه القانون المؤسس للهيئة، وتسليم وثائقها إلى هيئة الأرشيف الوطني وإعادة إلحاق موظفيها بوظائفهم السابقة وتسليم مقراتها.

وقبل يومين قررت هيئة "الحقيقة والكرامة" في تونس بدء إحالة ملفات قضائية ضد ما يقارب 100 مسؤول أمني وسياسي تونسي تورطوا في قضايا التعذيب والاختفاء القسري للمناضلين الإسلاميين واليساريين المعارضين للنظام في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة وزين العابين بن علي في تونس.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن عضو مجلس الهيئة، صلاح الراشد، قوله: "إن الحكومة استندت في قرارها الذي بلغ الهيئة أمس الثلاثاء، إلى مصادقة خاطئة للبرلمان بداية فبراير الماضي، رفض فيها تمديد عمل الهيئة لسنة إضافية أخرى، كما كانت المحكمة الإدارية في تونس قد أقرت تمديد عمل الهيئة واعتبرت أن قرار البرلمان غير نافذ باعتبار عدم توفر نصاب الأغلبية بسبب انسحاب نواب كتل رفضا للخلل الإجرائي في عقد الجلسة حينها".

وتنتهي المهلة القانونية للهيئة التي أسسها المجلس التأسيسي التونسي في ديسمبر 2013 شهر مايو، لكنها قررت استكمال عملها حتى شهر ديسمبر المقبل دون موازنة مالية، لاستكمال مسار عملها والبت في ملفات العدالة الانتقالية، حيث كانت هيئة الحقيقة والكرامة قد تلقت منذ بدء عملها أكثر من 62 ألف ملف لضحايا النظام السياسي قبل ثورة يناير 2011 وأنجزت جلسات استماع لأكثر من 49 ألف ضحية.

وقال صلاح الراشد، إن مجلس الهيئة سيجتمع مساء اليوم لاتخاذ الرد المناسب على القرار الحكومي ، مشيرا إلى أن " هذا القرار الحكومي المفاجىء يهدف إلى إعطاب مسار العدالة الانتقالية".

ويتوقع أن يتزايد الجدل القانوني بين الحكومة وهيئة الحقيقة والكرامة والقوى السياسية الداعمة لاستكمال الهيئة مسارها والرافضة لذلك، مع اقتراب الموعد الذي حددته الحكومة للهيئة لإنهاء عملها نهاية شهر مايو الجاري.   



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يهرب آثار مصر بهذه الجرأة ؟

جمال سلطان

علاقة "الأوربي" ونظيره "الأمريكي" بالإسلام والمسلمين

محمود سلطان

المعلن المضحوك عليه

فراج إسماعيل

حصاد الغرور بين الأمس واليوم

د. عبد الآخر حماد

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

*حكايتي .. وابتسامة هوليود (1)*

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» إعدام 5 أشخاص والمؤبد بحق 2 آخرين في المنيا
» "ريهام سعيد" تطالب برفع قرار منعها من السفر
» حقيقة اختطاف طائرة إماراتية فوق إيران
» رسميًا.. عبد الله السعيد ينتقل لأهلي جدة السعودي
» وفاء عامر تطرد شقيقتها آيتن من المنزل
» سيدة تقتل حبيبها بمادة كاوية انتقامًا من عشقه أخرى
» "اتنين كفاية"..خطة الحكومة لمواجهة الإنجاب بـ11 محافظة
» النائب العام يحل 40 متهمًا للجنايات فى الاتجار بالبشر
» نصائح هامة للهروب من الصداع فى رمضان
» تقنين أوضاع 52 كنيسة مخالفة في القليوبية

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:21 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمي باسم المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق
مصريون يحلمون بالعودة لمصر
تمر رمضان
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك