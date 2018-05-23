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إحالة 40 متهمًا إلى الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر

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الرقابة الإدارية

الاتجار بالبشر

تحقيقات

تحريات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 40 متهمًا إلى الجنايات؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

كانت نيابة الأموال العامة قد باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام أحد موظفي التصديقات بوزارة الخارجية بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها والرشوة وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها والاستحصال بدون وجه  على خاتم لإحدى الجهات الحكومية والتدخل في وظيفة عمومية والتحريض على الدعارة.


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