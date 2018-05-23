أول قرار حاسم لـ"الدول العربية"ضد دولة نقلت سفارتها للقدس

23 مايو 2018 - 09:34 م

قررت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطع التعاون مع دولة غواتيمالا وألغت مذكرة تفاهم مع وزارة خارجيتها تم توقيعها في 2013، وأبلغت الجانب الغواتيمالي بتوقف أي تعاون معها بسبب موقفها من القدس المحتلة.

وجاء الرد في إطار تفعيل ما نص عليه القرار الصادر في 17 مايو عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من إدانة لنقل غواتيمالا لسفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، واعتزام اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية محمود عفيفي بأنه تم إبلاغ غواتيمالا بأن هذا الإجراء يأتي نتيجة لإقدامها على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، بما شكل مخالفة واضحة وصريحة وسابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، وبما مثل أيضا انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك على النحو الذي يهدد السلم والأمن الدوليين ويضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي.

ودعا عفيفي كافة دول العالم لعدم الإقدام على نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومن بينها تلك المتعلقة على وجه التحديد بوضعية القدس.